Россияне считают «Джокер» достойным главного «Оскара»

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Россияне назвали фильм Тодда Филлипса «Джокер» наиболее достойным премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм» в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».

По итогам соответствующего опроса выяснилось, что за «Джокера» отдали голоса 37% респондентов. 26% зрителей считают, что главного «Оскара» достоин фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде», 15% проголосовали за картину »Ford против Ferrari».

Девяносто вторая церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.

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