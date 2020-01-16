В Испании осужден банкир за попытку вывезти свою картину Пикассо

Суд Мадрида вынес приговор 83-летнему банкиру Хайме Ботина за попытку вывезти картину кисти Пабло Пикассо «Голова молодой женщины» за пределы страны. Об этом сообщает El Confidencial.

Уточняется, что Ботин приговорен к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в €52,4 млн. При этом отмечается, что сроки до двух лет заключения в Испании, как правило, отбываются условно.

Поясняется, что картина принадлежит банкиру, однако включена в список национального исторического достояния Испании. Мужчина собирался продать ее на аукционе, доставив до французской Корсики, где она была изъята таможенниками.

По данным издания, стоимость полотна оценивается в €26,2 млн. В настоящее время оно находится в хранилище музея Королевы Софии в Мадриде.

Ботин был главой банка Bankinter с 1986 по 2002 года.