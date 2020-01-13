В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной

В театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках «Голубого огонька».

Также в беседе с РИА «Новости» в театре опровергли существование книги, в которой мог бы описываться инцидент и в которой Кадышева позволила бы себе резкие высказывания в адрес Бабкиной. «Надежда Георгиевна опровергает эту информацию. Подобной ситуации никогда не было, таких оскорблений артистки не могут позволить в адрес друг друга», — сказал пресс-атташе «Русской песни» Александр Велор.

Ранее цитаты из якобы существующей книги Надежды Кадышевой опубликовал у себя в Instagram шоумен Рустам Солнцев. Он утверждал, в частности, что Кадышева назвала Бабкину «фонограммным фуфлом».

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