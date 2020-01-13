Концертный директор Бабкиной ответил на слухи о драке певицы с Кадышевой

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Концертный директор певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох отреагировал на появление в сети отрывка из «мемуаров» другой исполнительницы русской народной песни Надежды Кадышевой.

Цитату из книги «Рок-н-ролл — это я!» привел ранее у себя в Instagram шоумен Рустам Солнцев. В ней Кадышева якобы утверждает, что считает Бабкину «фонограммным фуфлом» и даже подралась с ней на съемках новогоднего «Голубого огонька». «Безусловно, неэтично это выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет», — заявил Горох в беседе с Daily Storm, назвав подобные заявления «тявканьем». Он также отметил, что знает Кадышеву как адекватного и доброго человека.

Со стороны Надежды Кадышевой комментариев по этому поводу не поступало. Книги мемуаров«Рок-н-ролл — это я!» в сети нет, и неизвестно, существует ли она в действительности.

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