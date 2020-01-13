В тизере «Мира Дикого запада» предсказали гражданскую войну в России
Телеканал HBO опубликовал на YouTube новый тизер третьего сезона сериала «Мира Дикого запада».
В ролике сообщается, что новый сезон шоу Джонатана Нолана и Лизы Джой при участии Джей Джей Абрамса выйдет 15 марта. Кроме того, клип предлагает взгляд на развитие истории в будущем: в частности, дата 18 февраля 2037 года показана как дата начала второй гражданской войны в России.
Кадров со съемочной площадки в ролике нет. Предположительно, действие сериала из тематических парков развлечений будет перенесено в основной мир.
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