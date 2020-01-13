Литвинова после ДТП пошла отмечать свой день рождения в ресторане

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Актриса и режиссер Рената Литвинова после того, как ее сбил автомобиль, заметили в ресторане, где она отмечала свой день рождения. Соотвествующее видео выложил РЕН ТВ.

В ролике видно, что женщина находится среди своих близких.

По информации телеканала, торжество состоялось в одном из ресторанов Москвы.

Ранее стало известно, что Литвинову 13 января, в ее день рождения, сбили на пешеходном переходе, когда она направлялась в салон.

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