Литвинова после ДТП пошла отмечать свой день рождения в ресторане
Актриса и режиссер Рената Литвинова после того, как ее сбил автомобиль, заметили в ресторане, где она отмечала свой день рождения. Соотвествующее видео выложил РЕН ТВ.
В ролике видно, что женщина находится среди своих близких.
По информации телеканала, торжество состоялось в одном из ресторанов Москвы.
Ранее стало известно, что Литвинову 13 января, в ее день рождения, сбили на пешеходном переходе, когда она направлялась в салон.
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