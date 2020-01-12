Артистку Maruv ограбили в центре Киева

Украинскую певицу Анну Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, 11 января ограбили в центре Киева, передает Regnum.

Уточняется, что из машины Maruv была украдена сумка с документами и новогодними подарками.

По словам исполнительницы, это произошло на улице Богдана Хмельницкого.