Молодая жена Петросяна хочет родить ему пятерых детей

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Помощница юмориста Евгения Петросяна и, предположительно, его новая супруга Татьяна Брухунова ответила в Instagram на вопрос о детях.

Подписчик предложил 30-летней Брухуновой родить 74-летнему Петросяну пятерых детей. «Пять? Спасибо! Будем стараться», — цитирует женщину «Рен ТВ».

Сейчас Татьяна Брухунова отдыхает в Финляндии. Впервые информация о пятой свадьбе Евгения Петросяна появилась в СМИ в начале декабря 2019 года.

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