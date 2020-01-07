Поклонская призналась, что совершила ошибку в истории с «Матильдой»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что совершила в истории с фильмом Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает РИА «Новости».

В интервью радио «Комсомольская правда» Поклонская отметила ,что в политике нужно быть творческим человеком, а не говорить все в лоб, как прокурор.

По ее словам, с ситуацией вокруг фильма она смешала свое личное отношение.

«Я бы не сделала ту ошибку, которую я сделала на тот период времени...Кроме того, здесь смешалось мое личное, мое отношение, то, о чем говорить не нужно публично», — отметила Поклонская.

До выхода в прокат картина «Матильда» вызвала широкий общественный резонанс. Поклонская тогда попросила Генпрокуратуру проверить картину и отозвать из проката из-за того, что образ Николая II в картине, по ее мнению, не соответствовал реальному.