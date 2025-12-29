Размер шрифта
Видео: в Красноярске пассажир пробил Honda и вылетел на дорогу в жестком ДТП

В Красноярске на видео попало, как человек вылетел из авто в момент жесткого ДТП 
В Красноярске пассажир такси Honda вылетел на проезжую часть в момент столкновения с BMW. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Ястынская - Воронова. Таксист на автомобиле Honda, поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю BMW. В результате столкновения пассажир такси был выброшен из салона на проезжую часть», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как BMW врезается в Honda, которую от удара отбрасывает, при этом пассажир иномарки вылетает из разбитой машины. В момент столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

На видео, снятом очевидцами ДТП, видно, как люди пытаются оказать первую помощь пострадавшему человеку. В конце записи заметно, что на место прибыли сотрудники экстренных медицинских служб: врачи госпитализировали пассажира такси с травмой головы.

До этого в центре Хабаровска патрульные автомобили столкнулись в момент погони за Toyota Prius.

Ранее автомобиль с человеком разбился на МКАД, и это попало на видео.
 
