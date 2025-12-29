Найдено тело триатлонистки, на которую напала акула

Обнаружено тело триатлонистки Эрики Фокс, которая несколько дней назад пропала без вести после нападения акулы. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщину опознал ее отец Джеймс. Впрочем, сержант Райан Фэротт, представляющий офис шерифа округа Санта-Круз, замечает, что пока о личности погибшей говорить преждевременно.

55-летняя Фокс пропала в прошлое воскресенье во время заплыва у побережья Пасифик-Гроув в Калифорнии. Пловцы, находившиеся рядом с ней, услышали громкий всплеск, однако не видели, что произошло. Позже на берег вернулись все, кроме Эрики. Коллеги пропавшей были убеждены, что ее исчезновение можно трактовать лишь одним образом.

«Она была выдающейся спортсменкой. Когда что-то подобное случается, вариантов два: либо вода слишком холодная, либо напала акула. Но поскольку она была невероятно опытным пловцом, становится очевидным, что именно случилось», — заявил один из участников заплыва.

Отмечается, что в акватории Пасифик-Гроув уже происходили подобные случаи. В 2022 году 62-летний Стив Брюмер был атакован акулой: животное укусило его за ногу, мужчина скончался от кровопотери.

