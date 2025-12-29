За навязывание «допов» автодилеров будут штрафовать на 200-500 тысяч рублей

Путин повысил штраф за навязывание дополнительных услуг до 500 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг потребителям. Документ, который вносит изменения в статьи 3.5 и 14.8 КоАП РФ, размещен на официальном портале правовых актов.

В нынешней версии КоАП штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для юридических.

После вступления в действие поправок величина штрафов вырастет - от 50 до 150 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Добавим, что проблема навязывания дополнительных товаров (их принято называть «допами») особенно актуальна для салонов по продаже автомобилей. При покупке автомобиля клиенту нередко отказывают в продаже машины без установленного дилером оборудования: сигнализации, защиты двигателя и тому подобных.

