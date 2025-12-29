Туск рассказал, долго ли еще ждать финала мирных переговоров по Украине

Туск: до окончания мирных переговоров по Украине все еще далеко

До окончания мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине «все еще далеко». Об этом написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х по итогам встречи президентов Украины и США во Флориде.

Польский премьер назвал «успехом» переговоров заявление американской стороны о готовности участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине. Вместе с тем Туск заявил, что заключение мира на российских условиях будет означать «поражение Запада и Украины в противоборстве».

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 декабря во Флориде. Стороны заявили о заметном сближений позиций по возможному урегулированию на Украине. Однако они признали, что ключевые вопросы мирного плана, в частности территориальные уступки и будущее Донбасса, остались нерешенными.

На пресс-конференции по итогам этих переговоров Трамп заявил, что сделку по Украине лучше заключить сейчас. Глава Белого дома предупредил, что в противном случае под контроль России перейдет еще больше территорий.

Ранее Зеленский захотел получить от Трампа гарантии сроком до 50 лет.