Зеленский назвал условие для отмены военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию в стране, а сделает это только после получения гарантий безопасности. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, перемирие без гарантий безопасности не означает окончания конфликта. Политик подчеркнул, что гарантии должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров Киева и быть получены одновременно с договоренностями о завершении вооруженных действий.

До этого Зеленский заявлял, что предложил президент США Дональду Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет.

Накануне Трамп и Зеленский провели переговоры во Флориде, в Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько месяцев станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

