Россиянам рассказали, когда появилась традиция празднования Нового года

Современная дата Нового года — результат долгой исторической эволюции, в которой переплелись аграрные циклы, религиозные нормы и политические решения. Ученые Пермского Политеха объяснили, почему начало года неоднократно смещалось и как в итоге 1 января стало универсальной гражданской датой почти для всего мира. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

На протяжении тысячелетий Новый год был привязан к природе. У древних египтян он совпадал с разливом Нила (19 июля), у кельтов начинался с Самайна — ночи на 1 ноября, а в Месопотамии около 2000 года до н.э. праздновали Акиту в день весеннего равноденствия. Постепенно разные культуры перешли к лунным и солнечным календарям, но единства это не принесло.

По словам старшего преподавателя ПНИПУ Леонида Половникова, в античном Риме изначально год начинался 1 марта — месяца, посвященного богу Марсу. Лишь в 46 году до н.э. Юлий Цезарь в ходе календарной реформы установил начало года 1 января, связав его с богом Янусом. Юлианский календарь стал основой европейского летоисчисления почти на 1600 лет, однако после падения Рима традиция распалась, и в средневековой Европе Новый год могли отмечать 25 декабря, 25 марта, 1 марта или даже на Пасху.

Христианская церковь также внесла свою сложность. Никейский собор 325 года задал правила вычисления Пасхи, но не унифицировал начало года. В 537 году византийский император Юстиниан I установил для государственных дел дату 1 сентября. Эта система была унаследована и Русью, где долгое время существовали две параллельные точки отсчёта: церковная и государственная.

На Руси до Крещения в 988 году Новый год, вероятно, был связан либо с весенним равноденствием, либо с зимним солнцестоянием. После принятия христианства официальным стало византийское летоисчисление с началом года 1 сентября, но в народной традиции сохранялось мартовское новолетие. Лишь в XIV–XV веках Московские соборы окончательно закрепили 1 сентября как единую дату.

Кардинальный перелом произошел при Петре I. Его указ 1699 года ввел летоисчисление от Рождества Христова и установил Новый год 1 января. Однако Россия продолжала жить по юлианскому календарю, что со временем привело к расхождению с Европой. Исправили это лишь в 1918 году, перейдя на григорианский календарь, — так появился феномен Старого Нового года.

Как отметил социолог Константин Антипьев, во второй половине XX века сформировался «классический» новогодний канон с боем курантов, «Голубым огоньком», семейным застольем, салатом оливье и мандаринами. После 1991 года традиции трансформировались, но сам праздник остался главным в стране: по данным ВЦИОМ за 2024 год, его считают самым любимым 76% россиян.

Сегодня Новый год продолжает меняться, отражая социальные и культурные сдвиги. Восточный календарь стал игровым элементом, цифровые сервисы изменили подготовку к празднику, а сам он остается не только семейным торжеством, но и индикатором того, как общество адаптируется к новым реалиям.

