Путин подписал закон об увеличении исполнительского сбора

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер исполнительского с 7% до 12%. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, исполнительский сбор устанавливается в размере 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости имущества, при этом он не должен составлять менее 2 тыс. рублей с физлица и индивидуальных предпринимателей ИП) и 20 тыс. рублей с организаций.

При неисполнении исполнительного документа нефизического характера сбор повысят с 5 тыс. до 10 тыс. рублей для физлиц и с 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юрлиц. Помимо этого, в законе прописана возможность взыскании сбора одновременно с основной суммой долга.

До этого сообщалось, что четверть депутатов Думы не поддержали законопроект из-за того, что он не решает проблему взыскания долгов с лиц, не имеющих средств на погашение задолженности.

Исполнительский сбор — это денежное взыскание, которое на должника налагают судебные приставы при невыполнении им требований исполнительного документа в установленный срок.

Ранее ЛДПР предложила запретить деятельность коллекторов в России.