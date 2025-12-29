Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставку вооружений на Украину

N-TV: Германия сократила выдачу разрешений на поставки вооружений на Украину

Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает N-TV.

В публикации отмечается, что в 2025 году экспортные лицензии на немецкое вооружение демонстрируют значительное снижение после двух лет рекордных показателей.

По данным Федерального министерства экономики и энергетики Германии, которое ответило на запрос депутата от Левой партии Ульриха Тодена, правительство ФРГ одобрило экспорт вооружений и другой военной техники на сумму €8,4 млрд в период с 1 января по 8 декабря 2025 года.

В 2023 году объем поставок достиг €12,15 млрд, в 2024 — €13,33 млрд.

Накануне вице-председатель бундестага и бывший глава партии «Зеленые» Омид Нурипур заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц должен сделать то, что требовал от предыдущего лидера страны до прихода к власти — передать Украине ракеты Taurus.

В ноябре депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Мерц допустил ошибку, когда решил не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее закупки оружия для Киева за счет кредита ЕС связали с поставками из Европы.