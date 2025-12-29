Размер шрифта
Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставку вооружений на Украину

Германия сократила выдачу разрешений на поставки вооружений на Украину
Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает N-TV.

В публикации отмечается, что в 2025 году экспортные лицензии на немецкое вооружение демонстрируют значительное снижение после двух лет рекордных показателей.

По данным Федерального министерства экономики и энергетики Германии, которое ответило на запрос депутата от Левой партии Ульриха Тодена, правительство ФРГ одобрило экспорт вооружений и другой военной техники на сумму €8,4 млрд в период с 1 января по 8 декабря 2025 года.

В 2023 году объем поставок достиг €12,15 млрд, в 2024 — €13,33 млрд.

Накануне вице-председатель бундестага и бывший глава партии «Зеленые» Омид Нурипур заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц должен сделать то, что требовал от предыдущего лидера страны до прихода к власти — передать Украине ракеты Taurus.

В ноябре депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Мерц допустил ошибку, когда решил не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее закупки оружия для Киева за счет кредита ЕС связали с поставками из Европы.

