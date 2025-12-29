Зеленский раскрыл, что в мирном плане не удалось согласовать с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом остались неразрешенными два вопроса по мирному плану из 20 пунктов. Его слова приводит «Европейская правда».

«Два вопроса остаются. Это: как будет функционировать Запорожская атомная электростанция и вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе», — сказал Зеленский.

При этом он заметил, что мирный план готов на 90 процентов. Если говорить о гарантиях безопасности, то они полностью готовы, уточнил президент Украины. Глава государства подчеркнул, что обсуждается «срок действия гарантий безопасности».

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Переговоры политиков продлились больше двух часов. После их окончания Трамп назвал «потрясающей» встречу с Зеленским. Глава Белого дома отметил, что им удалось многое обсудить.

Трамп рассказал, что вместе с Зеленским поговорил с президентами Франции, Финляндии и Польши Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом и Каролем Навроцким, премьер-министрами Норвегии, Италии и Британии Йонасом Гаром Стёре, Джорджей Мелони и Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

