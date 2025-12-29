Зеленский узнал, на что готов Путин по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп сообщил ему детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, Трамп сообщил, что обсудил с президентом России мирный план «пункт за пунктом».

«И я его за это поблагодарил. Это важно, чтобы мы все были в одном контексте, и чтобы они проговаривали именно этот документ, а не другие какие-то документы. И он сказал, на что Путин готов», — сказал Зеленский.

При этом он не стал вдаваться в детали. Президент Украины также сообщил, что предупредил Трампа о важности того, чтобы слова и действия российского лидера совпадали.

Зеленский и Трамп встретились во Флориде 28 декабря. Главной темой стало обсуждение возможных путей урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома назвал «потрясающей» встречу с украинским коллегой. Трамп заявил, что им с Зеленским удалось многое обсудить.

Также в ходе этих переговоров лидеры США и Украины поговорили с главами европейских стран, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме того, 28 декабря состоялся телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер оценил его как «хороший и очень продуктивный».

Ранее Зеленский рассказал, что Трамп пообещал Украине.