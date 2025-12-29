Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В России утвердили статус ветерана боевых действий для сотрудников СК и прокуратуры

Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об установлении статуса ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют свои служебные обязанности на российской территории или в других странах во время проведения там боевых действий. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликование правовых актов.

Ранее такой статус имели лишь сотрудники СК и прокуроры, работавшие в условиях конфликта в Чечне и на прилегающих к ней территориях с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, а также в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.

Законопроект Государственная дума приняла 23 декабря.

Речь идет о госслужащих, которые исполняли свои служебные обязанности на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Москве расширят перечень ветеранов и инвалидов боевых действий.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27527197_rnd_1",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+