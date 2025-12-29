В России утвердили статус ветерана боевых действий для сотрудников СК и прокуратуры

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об установлении статуса ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют свои служебные обязанности на российской территории или в других странах во время проведения там боевых действий. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликование правовых актов.

Ранее такой статус имели лишь сотрудники СК и прокуроры, работавшие в условиях конфликта в Чечне и на прилегающих к ней территориях с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, а также в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.

Законопроект Государственная дума приняла 23 декабря.

Речь идет о госслужащих, которые исполняли свои служебные обязанности на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, в ходе спецоперации на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

