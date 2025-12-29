Размер шрифта
В Севастополе задержали женщину с татуировкой герба Украины

В Севастополе задержали женщину с тату герба Украины за дискредитацию армии 
В Севастополе задержали местную жительницу по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю во время мониторинга социальных сетей увидели комментарии пользователя, в которых были оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих и участников специальной военной операции.

Во время оперативно-розыскных мероприятий личность автора сообщений удалось установить. Ею оказалась 53-летняя жительница Севастополя. Женщину задержали при поддержке спецподразделения СОБР «Сокол» Росгвардии, а также при участии сотрудников регионального управления ФСБ.

Правоохранители также выяснили, что в 2012 году женщина сделала татуировку с гербом Украины, которую осенью 2024 года перекрыла другой татуировкой, чтобы не привлекать внимания. При этом, по данным полиции, она продолжила поддерживать действия киевского режима и публично дискредитировать российских военнослужащих.

В отношении задержанной составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Материалы дела направят в районный суд.

Ранее в Петербурге задержали десятки сектантов, молившихся за Украину.
 
