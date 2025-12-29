Размер шрифта
Нейрохирург очнулся после комы и рассказал о загробном мире

Нейрохирург из США рассказал о встрече с умершей сестрой в загробном мире
Евгений Биятов/РИА Новости

72-летний нейрохирург Эбен Александер из США, очнувшийся после комы, утверждает, что встретил сестру в загробном мире. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2008 году Александер заболел вирусным менингитом, который привел к осложнениям. Врачи ввели нейрохирурга в искусственную кому, чтобы спасти ему жизнь. В течение семи дней у него фиксировалось полное отсутствие мозговой активности.

Александер рассказал, что во время комы его сознание перенеслось в потусторонний мир, который, по мнению нейрохирурга, был раем. Там мужчина ощущал себя «частичкой осознания на крыле бабочки, среди пульсирующих роев из миллионов других бабочек».

Спустя несколько месяцев после пробуждения из комы Александеру показали фотографию его сестры Бетси, с которой мужчина был разлучен в детстве. По словам нейрохирурга, его родственница выступала в качестве проводника во время его пребывания в потустороннем мире.

До этого сообщалось, что житель Британии пережил остановку сердца длительностью в восемь минут и увидел загробный мир.

Ранее в российском городе заметили призраков.

