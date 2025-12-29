СМИ сообщили, что Зеленский еще не отошел от перепалки с Трампом в начале года

Politico: Зеленский до сих пор травмирован февральской перепалкой с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не отошел от февральской встречи с президентом США Дональдом Трампом, закончившейся перепалкой глав двух государств. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Зеленский по-прежнему несколько травмирован своей провальной встречей с Трампом и вице-президентом [США] Джеймсом Дэвидом Вэнсон в Вашингтоне в феврале [текущего года]», — говорится в статье.

По словам источника издания, по этой причине глава Украины хотел заручиться поддержкой европейских лидеров в преддверии новой встречи с американским коллегой. Об этом свидетельствуют его беседы с лидерами стран — членов Европейского союза (ЕС) и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, отмечается в материале.

Трамп и Зеленский 28 декабря провели переговоры в резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде. Главы государств беседовали в течение более двух часов. После окончания встречи хозяин Белого дома назвал ее «потрясающей» и рассказал, что им с украинским лидером удалось многое обсудить.

При этом украинское издание «Страна.ua» написало, что итоги переговоров во Флориде разрушили план ЕС и Киева убедить Трампа принять в качестве нового мирного соглашения представленный Зеленским план из 20 пунктов.

Ранее в Совете Федерации РФ рассказали о провале Зеленского на переговорах с Трампом.