Фанат предложил Анне Семенович 12 млн рублей за образ сексуальной Снегурочки

Певица Анна Семенович отказалась от предложения настойчивого фаната выступить в откровенном новогоднем образе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, подобные предложения перед Новым годом Семенович поступают регулярно. Формально артистку зовут выступить для детей, на деле, рассказывает источник, указывают в условиях яркий макияж, откровенную одежду и соответствующее поведение.

В 2024 году обеспеченный поклонник предложил Семенович выступить в наряде сексуальной снегурочки и пять раз исполнить для него песню «Красавица Зима» за 5 млн рублей. В 2025 году он же предложил 12 млн рублей за образ сексуальной Снегурочки на своем корпоративе, но артистка отказалась.

Накануне стало известно, что возлюбленный Анны Семенович Денис Шреер ликвидирует последний бизнес в России, в котором числился учредителем.

Ранее Анна Семенович не исключила, что Денис Шреер сделает ей предложение в Новый год.