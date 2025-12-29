Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Фанат предложил Анне Семенович 12 млн рублей за образ сексуальной Снегурочки

Певица Семенович отказалась выступить в откровенном новогоднем образе
ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович отказалась от предложения настойчивого фаната выступить в откровенном новогоднем образе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, подобные предложения перед Новым годом Семенович поступают регулярно. Формально артистку зовут выступить для детей, на деле, рассказывает источник, указывают в условиях яркий макияж, откровенную одежду и соответствующее поведение.

В 2024 году обеспеченный поклонник предложил Семенович выступить в наряде сексуальной снегурочки и пять раз исполнить для него песню «Красавица Зима» за 5 млн рублей. В 2025 году он же предложил 12 млн рублей за образ сексуальной Снегурочки на своем корпоративе, но артистка отказалась.

Накануне стало известно, что возлюбленный Анны Семенович Денис Шреер ликвидирует последний бизнес в России, в котором числился учредителем.

Ранее Анна Семенович не исключила, что Денис Шреер сделает ей предложение в Новый год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27527053_rnd_7",
    "video_id": "record::0618c36d-6f88-4317-84fa-51d94cb029a1"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+