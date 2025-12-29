Зеленский рассказал, что Трамп пообещал Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал предоставить все обещанные ранее гарантии безопасности Киеву, а также ратифицировать их в конгрессе США. Его слова по итогам переговоров приводит УНИАН.

«Президент Соединенных Штатов подтвердил гарантии безопасности. Сильные гарантии безопасности. Все детали, которые мы до этого разрабатывали, наши технические переговорные группы, относительно деталей гарантий безопасности - он их подтвердил. И подтвердил, что они будут проголосованы и поддержаны в Конгрессе Соединенных Штатов Америки», — заявил Зеленский.

Он оценил достигнутые договоренности как «очень сильные». Кроме того, Киев и Вашингтон обсудили «экономический пакет» по восстановлению Украины. Речь идет о «приходе американского бизнеса» и разработке соглашения о свободной торговле с США, уточнил политик.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 декабря в Палм-Бич (штат Флорида) и продлилась более 2,5 часа, что стало рекордом для их личных разговоров. По итогам этих переговоров стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному урегулированию конфликта на Украине.

Однако они признали, что ключевые параметры мирного соглашения, а именно территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, могут ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей.

Ранее в Совфеде подвели итоги переговоров США и Украины.