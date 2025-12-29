Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Зеленский рассказал, что Трамп пообещал Украине

Зеленский: Трамп подтвердил гарантии безопасности Киеву, их ратифицирует конгресс
Alex Brandon/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал предоставить все обещанные ранее гарантии безопасности Киеву, а также ратифицировать их в конгрессе США. Его слова по итогам переговоров приводит УНИАН.

«Президент Соединенных Штатов подтвердил гарантии безопасности. Сильные гарантии безопасности. Все детали, которые мы до этого разрабатывали, наши технические переговорные группы, относительно деталей гарантий безопасности - он их подтвердил. И подтвердил, что они будут проголосованы и поддержаны в Конгрессе Соединенных Штатов Америки», — заявил Зеленский.

Он оценил достигнутые договоренности как «очень сильные». Кроме того, Киев и Вашингтон обсудили «экономический пакет» по восстановлению Украины. Речь идет о «приходе американского бизнеса» и разработке соглашения о свободной торговле с США, уточнил политик.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 28 декабря в Палм-Бич (штат Флорида) и продлилась более 2,5 часа, что стало рекордом для их личных разговоров. По итогам этих переговоров стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному урегулированию конфликта на Украине.

Однако они признали, что ключевые параметры мирного соглашения, а именно территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, могут ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей.

Ранее в Совфеде подвели итоги переговоров США и Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27527179_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+