Новости. Общество

Экс-министр сельского хозяйства Свердловской области умер в возрасте 38 лет

В Свердловской области умер экс-министр АПК Бахтерев
Артем Бахтерев/VK

Бывший министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев умер на 39-м году жизни. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Информацию о его смерти подтвердила супруга Елена.

«28 декабря скоропостижно скончался. Больше пока ничего сказать не могу», — сообщила Бахтерева.

Причина смерти на данный момент не известна.

Бахтерев родился в Каменске Уральском. В 2020 году он занял пост министра и занимался развитием аграрного сектора и продовольственного рынка. После выборов губернатора осенью 2022 года кабинет министров был распущен, а Бахтерев, как и другие его коллеги, до января 2023 года временно исполнял свои обязанности. После чего написал заявление по собственному желанию и указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева его полномочия были прекращены.

Пост министра агропромышленного комплекса в регионе заняла Анна Кузнецова, которая работает и по сей день.

Ранее в Свердловской области у экс-борца с коррупцией конфисковали десятки миллионов за взятки.

