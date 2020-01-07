Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм «Холодное сердце 2» студии Walt DIsney. Об этом сообщает портал Boxofficemojo.
Отмечается, что сборы анимационной ленты перевалили за $1,325 млрд.
Предыдущий рекорд принадлежит первой части мультфильма «Холодное сердце». Картина, вышедшая в прокат в 2013 году, заработала $1,281 мдрд.
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