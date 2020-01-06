Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Прокуроры в Лос-Анджелесе выдвинули против Вайнштейна обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальных домогательствах к другой в 2013 году.
В настоящее время на рассмотрении находятся восемь дел, возбужденных в отношении продюсера, заявили в офисе окружного прокурора округа Лос-Анджелес.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке начался судебный процесс над Вайнштейном.
Громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году, его обвини в сексуальных домогательствах более 80 женщин.
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