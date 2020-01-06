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Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.

Прокуроры в Лос-Анджелесе выдвинули против Вайнштейна обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальных домогательствах к другой в 2013 году.

В настоящее время на рассмотрении находятся восемь дел, возбужденных в отношении продюсера, заявили в офисе окружного прокурора округа Лос-Анджелес.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке начался судебный процесс над Вайнштейном.

Громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году, его обвини в сексуальных домогательствах более 80 женщин.

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