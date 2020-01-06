Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за «Джокера»
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Американский актер Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в драме». Об этом сообщается на странице премии в Twitter.
За данную категорию также поборолись Адам Драйвер («Брачная история»), Кристиан Бейл (»Ford против Ferrari»), Джонатан Прайс за («Два папы»), Антонио Бандерас («Боль и слава»).
77-я церемония вручения «Золотого Глобуса» проходит в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния.
«Газета.Ru» следит за премией в режиме онлайн.
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