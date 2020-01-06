Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за «Джокера»

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Кадр из фильма «Джокер» (2019) Кадр из фильма «Джокер» (2019)
Кадр из фильма «Джокер» (2019)
DC Comics

Американский актер Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в драме». Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

За данную категорию также поборолись Адам Драйвер («Брачная история»), Кристиан БейлFord против Ferrari»), Джонатан Прайс за («Два папы»), Антонио Бандерас («Боль и слава»).

77-я церемония вручения «Золотого Глобуса» проходит в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния.

«Газета.Ru» следит за премией в режиме онлайн.

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