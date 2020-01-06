Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер

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Кадр из фильма «1917» (2019) Кадр из фильма «1917» (2019)
Кадр из фильма «1917» (2019)
Universal Pictures

Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» за военную драму «1917». Об этом сообщает CNN.

Помимо Мендеса в номинации были представлены Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде), Мартин Скорсезе («Ирландец») и Тодд Филлипс («Джокер»).

77-я церемония вручения «Золотого Глобуса» проходит в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния.

«Газета.Ru» следит за премией в режиме онлайн.

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