Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер
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Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» за военную драму «1917». Об этом сообщает CNN.
Помимо Мендеса в номинации были представлены Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде), Мартин Скорсезе («Ирландец») и Тодд Филлипс («Джокер»).
77-я церемония вручения «Золотого Глобуса» проходит в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния.
«Газета.Ru» следит за премией в режиме онлайн.
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