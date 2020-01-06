Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»
close
Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню «аленькой елочке холодно зимой», посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну.
На своей странице в Instagram артистка выложила фрагмент из передачи «Вечерник Ургант», где она на немецком языке исполняет детскую песню.
Под роликом она поздравила Линднманна с днем рождения, назвав его «своим».
Под другим фото, которое также было сделано на съемочной площадке передачи, Лобода написала «моя песня для тебя, дорогой».
До этого Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна