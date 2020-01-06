Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»

Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню «аленькой елочке холодно зимой», посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну.

На своей странице в Instagram артистка выложила фрагмент из передачи «Вечерник Ургант», где она на немецком языке исполняет детскую песню.

Под роликом она поздравила Линднманна с днем рождения, назвав его «своим».

Под другим фото, которое также было сделано на съемочной площадке передачи, Лобода написала «моя песня для тебя, дорогой».

До этого Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна.

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