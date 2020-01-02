Новогоднюю серию «Возвращения в Простоквашино» просмотрели более 1 млн раз за три дня

Кадр из мультфильма «Возвращение в Простоквашино»
«Союзмультфильм»

Новогоднюю серию «Возвращения в Простоквашино», посвященная корпоративу в легендарной деревне, просмотрели более 1 млн раз за три дня. Ролик с мультфильмом опубликован на YouTube-канале «Союзмультфильма».

В 25-й серии «Возвращения в Простоквашино» герои отмечают новогодний корпоратив в деревне.

Режиссером данной серии выступила лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

Всего в первом сезоне мультсериала ожидается 30 эпизодов.

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