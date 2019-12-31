Лещенко назвал Разина «поющим администратором»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/901/11940901/upload-RIAN_5623522.HR-pic905-895x505-67220.jpg">

Эстрадный исполнитель Лев Лещенко прокомментировал недовольство продюсера Андрея Разина, ранее высказавшегося о своем участии в передаче «Привет, Андрей!», посвященной группе «Ласковый май».

Разину не понравился намек ведущего Андрея Малахова на то, что он якобы поет под фонограмму Юрия Шатунова, и пригрозил судом. В беседе с Nation News присутствовавший в студии Лев Лещенко отметил, что, по его мнению, Разин неправ. «Весь успех «Ласкового мая» был связан с Юрой Шатуновым. Разин — администратор, который никогда особо и не пел. Он просто сейчас выдает себя за певца, но это же не так», — сказал Лещенко, добавив, что все гости программы рассказали, «как было на самом деле».

Группа «Ласковый май» изначально существовала с 1986 по 1999 год. В 2009 году Андрей Разин заново собрал группу без Юрия Шатунова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— За Бузову вступились после оговорки о Лещенко

— Лещенко прокомментировал конфуз Бузовой, исковеркавшей его фамилию

— Бузова со сцены назвала Лещенко не той фамилией