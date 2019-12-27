Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Волчек

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования после известий об уходе из жизни худрука театра «Современник» Галины Волчек. Об этом рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Песков рассказал, что Путин лично знал Волчек и много раз виделся с ней. Также глава государства восхищается талантом худрука.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Волчек», — добавил Песков.

Волчек была доставлена в Боткинскую больницу во вторник, 24 декабря, с воспалением легких. Постепенно у актрисы начали отказывать органы. Днем 26 декабря, медики сообщили об атрофии мозга у худрука «Современника». В этот же день худрук скончалась. По предварительным данным медиков, она умерла от отека мозга и легких.

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