Французский суд отклонил иск охотников к Люку Бессону о размножении оленей

Суд в департаменте Орн на северо-западе Франции отклонил иск коллектива охотников к режиссеру Люку Бессону, который обвинялся в бесконтрольном размножении оленей на территории своего поместья. Об этом сообщает Le Parisien.

Кроме того, суд обязал федерацию выплатить режиссеру компенсацию в размере €1000.

В сентябре 2019 года Федерация охотников Орна подала иск против Бессона, обвинив его в том, что он позволил оленям размножаться в своем владении в ущерб соседним полям. Члены федерации потребовали от режиссера €122 тыс. По словам охотников, это сумма, которую федерация выплатила фермерам в качестве компенсации ущерба, который нанесли олени из владений Бессона.

Режиссер владеет участком площадью в 160 га, в том числе 84 га леса в коммуне Ла Трините-де-Летьер в Нормандии.

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