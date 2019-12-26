Французский суд отклонил иск охотников к Люку Бессону о размножении оленей
Суд в департаменте Орн на северо-западе Франции отклонил иск коллектива охотников к режиссеру Люку Бессону, который обвинялся в бесконтрольном размножении оленей на территории своего поместья. Об этом сообщает Le Parisien.
Кроме того, суд обязал федерацию выплатить режиссеру компенсацию в размере €1000.
В сентябре 2019 года Федерация охотников Орна подала иск против Бессона, обвинив его в том, что он позволил оленям размножаться в своем владении в ущерб соседним полям. Члены федерации потребовали от режиссера €122 тыс. По словам охотников, это сумма, которую федерация выплатила фермерам в качестве компенсации ущерба, который нанесли олени из владений Бессона.
Режиссер владеет участком площадью в 160 га, в том числе 84 га леса в коммуне Ла Трините-де-Летьер в Нормандии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: