Кевин Спейси записал новое видео в образе президента США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/33/12121033/upload-AP_19007570580833-pic905-895x505-79838.jpg">

Актер Кевин Спейси опубликовал на YouTube рождественский видеоролик, в котором примерил образ своего персонажа из сериала «Карточный домик» — президента США Фрэнка Андервуда.

Он назвал ролик «Убейте их своей добротой») и заявил, что в прошедшем году «выздоровел». При этом известно, что сам Спейси лечился от сексуальной зависимости после обвинений в домогательствах. Он также добавил, что изменил свою жизнь, и пригласил поклонников заняться тем же.

Кроме того, актер пообещал, что в 2020 году проголосует за то, чтобы в мире стало больше добра. По мнению поклонников Спейси, он имел в виду предстоящие выборы президента США.

В 2019 году Спейси также выпускал рождественское видео в образе Андервуда. Известно, что после обвинений, выдвинутых против Спейси, продюсеры «Карточного домика» разорвали контракт с ним. Его персонаж погиб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах мужчина умер в суде

— Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательствах

— Дело против Кевина Спейси за домогательства прекращено