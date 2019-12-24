Рэпера Ziroy задержали за перекрытие движения на Новом Арбате
Рэпера Ziroy (Гришу Зирояна) задержали правоохранительные органы после того, как он съемками своего клипа перекрыл движение на Новом Арбате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы главка МВД по столице Владимира Васенина.
Исполнитель устроил съемки клипа в час пик. Он прошелся по Новому Арбату в окружении «майбахов» и почти частично парализовал движение.
Известно, что в полицейский участок Ziroy явился добровольно. Против него составили протокол «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» и задержали на 48 часов. Также на данный момент в отношении 23-летнего музыканта проводят административное расследование.
По словам Васенина, далее документы по делу будут направлены в суд для принятия решения в отношения нарушителя.
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