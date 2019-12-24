Галина Волчек впала в кому, пишут СМИ

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Художественный руководитель Московского театра «Современник» Галина Волчек впала в кому, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что народную артистку СССР госпитализировали вечером 23 декабря в Москве из-за проблем с сердцем.

По словам инсайдера, артистка пожаловалась медикам на боли в груди, в связи с чем принято решение о срочной госпитализации.

Галина Волчек руководит «Современником» с 1989 года. В июне 2019 года она также была вынуждена обратиться за помощью к врачам.

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