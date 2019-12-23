Нюша оправдалась за странное имя дочери

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Певица Нюша в интервью изданию Hello! объяснила, почему назвала свою дочь Симбой.

По словам певицы, ей и ее мужу нравится мультфильм «Король Лев», и они рады, что девочка у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. «Но главное не в этом. Дочь Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант — Мирослава. Мы с мужем решили, что когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше», — цитирует Нюшу сайт kp.ru.

Певица Нюша и генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов поженились в 2017 году на Мальдивских островах. Совместная дочь пары родилась в ноябре 2018 года. У Сивова также есть двое детей от предыдущего брака.

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