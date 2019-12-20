Суд обязал «Ленинград» выплатить штраф за мат на концерте

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Калининский районный суд Новосибирска обязал группу «Ленинград» выплатить 4,5 тыс. руб. в пользу поклонника группы, передает РИА «Новости».

Мужчина услышал песни с нецензурной бранью на концерте группы, однако ранее, когда он слушал композиции «Ленинграда» по радио и телевидению, мата не было. Билет на концерт в Новосибирске он приобрел за 2,5 тыс. руб. и удалился, услышав две композиции и выступления артистов между ними, где заметил ненормативную лексику.

Как следует из гражданского иска, момент покупки билета его организатором до истца и неограниченного круга лиц не была доведена информация о том, что на предстоящем мероприятии будут исполняться песни, тексты которых не соответствуют текстам песен группы, транслируемых по телевидению и радиостанциям и содержат нецензурную брань.

В итоге суд взыскал с ответчика в пользу истца расходы на приобретение билета в размере 2,5 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. руб., а также штраф в размере 2 тыс. 225 руб.

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