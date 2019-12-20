Александр Петров стал самым популярным российским актером 2019 года
Рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года возглавил Александр Петров, сообщает издание «Экономика сегодня» со ссылкой на сервис «Кино Mail.ru».
На втором месте оказался Павел Прилучный, на третьем – Сергей Бурунов. Рейтинг актрис возглавила звезда «Содержанок» Дарья Мороз, также в топ вошли Светлана Ходченкова, Елена Подкаминская, Любовь Аксенова и Кристина Асмус.
В 2019 году Петров сыграл в фильмах «Т-34», «Текст», «Герой», «Гоголь» и «Анна».
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