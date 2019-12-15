Ротару рассказала о своем концерте на российской сцене после возвращения
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Певица София Ротару рассказала, как прошло ее выступление на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вот оно счастье с моими зрителями. Бесподобный концерт. Я счастлива, как никогда!» — сказала артистка.
Исполнительница участвовала в программе «Песня года» с 1973 года. В 2018 году она отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
В этом году после появления информации о возвращении Ротару на российскую сцену в сети разгорелось бурное обсуждение по поводу моральной и политической составляющей данного события.
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