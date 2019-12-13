Уголовное дело возбуждено после угроз сыну Плющенко и Рудковской
В Московской области возбуждено по факту угроз жизни 6-летнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, передает ТАСС со ссылкой на адвоката пары.
По словам юриста, дело возбуждено по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ)». Сейчас полиция разыскивает подозреваемого в преступлении.
Рудковская и Плющенко были вынуждены подать заявление в полицию после вымогательства у них 2 млн руб. через социальные сети под угрозой расправы над ними и их сыном.
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