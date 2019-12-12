Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Кадр из фильма «Матрица» (1999)
imdb.com

Американский концерн по производству фильмов Warner Bros. выбрал дату премьеры новой части фильма «Матрица», пишет Variety.

Увидеть четвертую часть «Матрицы» с Киану Ривзом в роли Нео можно будет уже 21 мая 2021 года.

Помимо Ривза в картине сыграют Кэрри-Энн Мосс (Тринити), известный по «Аквамену» Яхья Абдул-Матин II, а также Джессика Хенвик из части «Звездных войн» и звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис.

Как известно, сиквел снимет режиссер Лана Вачовски.

Первая часть «Матрицы» вышла в прокат в 1999 году, фильм получил четыре премии «Оскар». В 2003 году вышли два сиквела картины: «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция». В 2019 году стало известно о съемках четвертой части «Матрицы».

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