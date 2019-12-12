Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Американский концерн по производству фильмов Warner Bros. выбрал дату премьеры новой части фильма «Матрица», пишет Variety.

Увидеть четвертую часть «Матрицы» с Киану Ривзом в роли Нео можно будет уже 21 мая 2021 года.

Помимо Ривза в картине сыграют Кэрри-Энн Мосс (Тринити), известный по «Аквамену» Яхья Абдул-Матин II, а также Джессика Хенвик из части «Звездных войн» и звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Нил Патрик Харрис.

Как известно, сиквел снимет режиссер Лана Вачовски.

Первая часть «Матрицы» вышла в прокат в 1999 году, фильм получил четыре премии «Оскар». В 2003 году вышли два сиквела картины: «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция». В 2019 году стало известно о съемках четвертой части «Матрицы».

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