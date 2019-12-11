Представители Заворотнюк отреагировали на публикации СМИ о ее параличе

Представители актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали в инстаграм-аккаунте, созданном с целью поддержки звезды, публикации СМИ о том, что ее якобы парализовало.

В посте публикации СМИ называют «выпадами прессы», на которые представителям приходится отвечать, чтобы минимизировать домыслы поклонников Заворотнюк.

Также в записи говорится, что официальных комментариев в СМИ не появится, поскольку это будет нарушением права человека на личные границы во время болезни.

«Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю», — пишут на странице.

В записи подписчикам также напомнили о народной мудрости, которая гласит, что не стоит желать другому того, чего не желаешь себе, а также поблагодарили всех, кто переживает за Заворотнюк.

«Мы вас любим, всем добра!», — говорится в посте.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что Заворотнюк навсегда останется парализованной.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Чернышев тратит миллионы на лечение Заворотнюк, пишут СМИ

— К Заворотнюк в больницу приносят годовалую дочь, пишут СМИ