Режиссер «Джокера» внес ясность по поводу сиквела с Хоакином Фениксом
Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс рассказал про продолжение ленты с актером Хоакином Фениксом, который исполнил в картине главную роль. Об этом сообщает Variety.
По его словам, разговор насчет сиквела заводить еще рано.
Филипс подтвердил, что не общался на эту тему с Фениксом.
Режиссер также отметил, что не обсуждал с ним даже саму возможность продолжения.
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