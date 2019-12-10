Марат Башаров пожаловался на травлю после избиения жены

Актер Марат Башаров в беседе с газетой «Известия» рассказал об отношениях с бывшими женами.

Башаров напомнил, что был женат трижды. «С двумя женами в прекрасных отношениях. Когда люди расходятся и не общаются никогда, это разрушение, а от разрушения никогда ничего не было хорошего», — отметил он. Башаров также пожаловался на неадекватные комментарии в соцсетях после того, как в таблоиды просочилась информация о его драке с третьей женой Елизаветой Шевырковой. «Вы не представляете, сколько негатива было сказано про меня и моих родных, которые ни в чем не виноваты», — сказал артист.

Несмотря на конфликт и развод, Башаров и Шевыркова продолжают жить вместе. «Мы с супругой прожили пять лет без штампа, потом поставили его и через полгода подали на развод. Сейчас продолжаем жить вместе уже без всякого штампа», — объяснил он.

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