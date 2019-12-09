Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме

Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме. Об этом художник сообщил на своей странице в Instagram, выложив видео.

На кадрах бродяга устраивается на ночлег на лавке. При отъезде камеры от человека становится виден рисунок на стене с двумя серебристыми оленями, которые мчатся в звездное небо и словно тянут за собой «привязанную» к ним лавку.

«Боже, благослови Бирмингем», — написал под видео художник.

В своих работах Бэнкси поднимает вопросы социального неравенства и лицемерия властей.

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