Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме
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Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме. Об этом художник сообщил на своей странице в Instagram, выложив видео.
На кадрах бродяга устраивается на ночлег на лавке. При отъезде камеры от человека становится виден рисунок на стене с двумя серебристыми оленями, которые мчатся в звездное небо и словно тянут за собой «привязанную» к ним лавку.
«Боже, благослови Бирмингем», — написал под видео художник.
В своих работах Бэнкси поднимает вопросы социального неравенства и лицемерия властей.
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