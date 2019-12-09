«Чернобыль» претендует на «Золотой глобус»

Комитет премии «Золотой глобус» огласил список номинантов по итогам 2019 киногода, сообщает IndieWire.

В категории «Лучший мини-сериал или телефильм» на премию претендует художественный сериал «Чернобыль» о трагедии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В этой номинации с «Чернобылем» соперничают проекты «Фосси/Вердон», «Уловка-22» Джорджа Клуни, мини-сериал «Самый громкий голос» об основателе Fox News Роджере Эйлсе.

За звание лучшего фильма поборются «1917», «Ирландец», «Джокер», «Брачная история» и «Два папы».

Ассоциация иностранных журналистов проведет 77-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус» 5 января 2020 года.

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