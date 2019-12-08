Скончался озвучивавший героев «Улицы Сезам» Кэрролл Спинни

В США в штате Коннектикут скончался кукловод Кэрролл Спинни, который озвучивал героев из «Улицы Сезам». Об этом сообщает организации-создателя передачи Sesame Workshop.

Отмечается, что он скончался у себя дома. Ему было 85 лет.

Спинни также известен как кукловод, он управлял героями «Улицы Сезам»: Большой Птицей и Оскаром Ворчуном. После 2018 года он ушел на пенсию.

Долгое время он страдал от дистонии — постоянное спазматическое сокращение мышц.